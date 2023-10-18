Японские ученые изобрели защищающее от COVID-19 правило пяти секунд
Специалисты International Pacific University в Японии изобрели правило пяти секунд, которое поможет защититься от заражения коронавирусной инфекцией. Итоги исследования ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.
Эксперты изучили скорость движения мельчайших частиц, выделяющихся изо рта человека при дыхании и речи. Для исследования использовались лазерный лист и высокоскоростная камера. Специалисты распыляли рядом с манекеном аэрозоль с вирусными частицами, имитируя чихание или кашель заболевшего. Ученые засекали время, когда концентрация вируса была максимальной.
Выяснилось, что вероятность заражения COVID-19 достигает максимума в пределах пяти секунд. При этом в хорошо вентилируемом помещении риск заболеть снижается в три раза.
Японские специалисты предложили сократить близкий контакт во время личных встреч до пяти секунд и таким образом снизить вероятность передачи коронавируса воздушно-капельным путем.
Между тем СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» провели опрос и выяснили, что больше половины (65%) россиян не верят в новую волну эпидемии COVID-19, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru