Японские ученые изобрели защищающее от COVID-19 правило пяти секунд

Эксперты изучили скорость движения мельчайших частиц, выделяющихся изо рта человека при дыхании и речи. Для исследования использовались лазерный лист и высокоскоростная камера. Специалисты распыляли рядом с манекеном аэрозоль с вирусными частицами, имитируя чихание или кашель заболевшего. Ученые засекали время, когда концентрация вируса была максимальной.

Выяснилось, что вероятность заражения COVID-19 достигает максимума в пределах пяти секунд. При этом в хорошо вентилируемом помещении риск заболеть снижается в три раза.

Японские специалисты предложили сократить близкий контакт во время личных встреч до пяти секунд и таким образом снизить вероятность передачи коронавируса воздушно-капельным путем.

Между тем СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» провели опрос и выяснили, что больше половины (65%) россиян не верят в новую волну эпидемии COVID-19, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

