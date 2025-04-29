«Яндексу» потребуется до десяти лет для разработки робота-гуманоида
Разработчик робота Федора Владимир Белый заявил НСН, что сегодня робота-гуманоида можно купить для личного пользования за три миллиона рублей.
Компания «Яндекс» может разработать человекоподобного робота за десять лет и стать первым создателем необходимой для роботов операционной системы, заявил НСН разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
«Яндекс» собрался разрабатывать гуманоидных (человекоподобных) роботов, рассказал РБК представитель компании. Сейчас разработчики делают операционную систему для управления базовыми элементами робота-гуманоида. Белый отметил, что в России пока всего несколько подобных проектов.
«Таких проектов не так много, порядка трех-десяти, несколько компаний всего этим занимаются. Как правило, компании это делают в рамках внутренних инициатив сотрудников. В «Яндексе» именно так и было. При создании таких роботов нужна очень сильная экспертиза, а также технологические наработки. В «Яндексе» есть небольшие разработки в области речевых технологий, в системе перемещения по дорогам через «Яндекс.Такси». В целом у компании достаточно много разных направлений, которые помогут создать робота. Они сейчас создают для робота операционную систему. Если они будут первыми в создании такой системы, дальше все будут опираться уже на них. Это очень интересный момент», - отметил он.
По словам разработчика, на создание операционный системы может уйти год, но финальный проект потребует больше времени.
«Я думаю, что за год они смогут сделать операционную систему. Если говорить про робота в железе, тоже год потребуется. Финальная разработка может занять до десяти лет, все зависит от того, какие технологии они будут при этом использовать. Нам для создания робота Федора потребовалось более десяти лет. Он может реализовывать практически все функции, включая пожаротушение и так далее. Это отдельные подфункции, которые требуют много времени для обучения робота. Мы знаем, что в мире разработчикам потребовалось более 30 лет, чтобы научить робота делать сальто. Эта функция позволяет роботам быстро перемещаться, не отличаться от человека», - рассказал Белый.
Также он рассказал, где используются такие роботы и за сколько их можно купить для личного пользования.
«Такие роботы используются на предприятиях, но и для личного пользования тоже покупают. Пока для личного пользования покупают больше для хайпа, изучить, посмотреть, для развлечения…Такие роботы сегодня стоят в пределах трех миллионов рублей. На автомобильных производствах роботы уже активно используются, по 20 штук. Это безопасность, бережное производство, это позволяет убрать человеческий фактор и сэкономить. Роботы у нас запускались в космос уже, в РЖД использовались, для медицины было много сделано в этой сфере», - подытожил собеседник НСН.
Ранее технологическая компания UBTech Robotics из Китая выразила намерение запустить массовое производство промышленных гуманоидных роботов для предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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