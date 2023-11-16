«Яндекс» презентовал умную колонку с камерой и экраном
Корпорация «Яндекс» представила новые устройства в рамках презентации YaC-2023. Одно из них — колонка «Станция Дуо Макс», оснащенная камерой и сенсорным экраном. Презентация доступна на портале компании.
На поворотном дисплее с расширением FullHD «Станции Дуо Макс» будут появляться ответы «Алисы» и прочая информация. Кроме того, устройство оборудовано микрофонами, камерой и модулем Zigbee для управления умным домом без доступа к интернету. Аудиосистема станции состоит из сабвуфера и нескольких динамиков.
Предварительные заказы на «Станцию Дуо Макс» начнут поступать 28 ноября, в этот же день будут полностью раскрыты характеристики устройства и его цена.
Кроме того, в ходе презентации стартовали продажи новой колонки «Станция Миди», оснащенной тремя динамиками суммарной мощностью 24 ватта и монохромным LED-дисплеем, показывающим погоду, время и другие базовые данные. Устройство продается по цене 15 тысяч рублей.
Ранее «Яндекс» сообщил о запуске предзаказа на совместный продукт с Xiaomi — умный дисплей с Алисой. Он воспроизводит видео, музыку, управляет домом и выполняет классические функции робота. Аппаратная часть устройства была разработана китайской стороной, программа — «Яндексом». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru