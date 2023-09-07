Яндекс и Xiaomi выпустили первое совместное устройство с Алисой

Яндекс сообщил о запуске предзаказа на совместный продукт с Xiaomi - умный дисплей с Алисой. Он воспроизводит видео, музыку, управляет домом и выполняет классические функции робота. Аппаратная часть устройства была разработана китайской стороной, программа - Яндексом. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

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Умный дисплей имеет сенсорный экран диагональю 10.1 дюйма, он управляется сенсорно или с помощью голоса. Новое устройство позволяет управлять умным домом, выполнять задачи в интернете, включить музыку и так далее. Дисплей совместим устройствами Xiaomi.

Стоимость умного дисплея - 21990 рублей, до 13 сентября его можно будет приобрести пр предзаказу 18990 рублей, а в первую неделю продаж - с 14 по 20 сентября - 19990 рублей. В подарок покупатели получат три месяца подписки Плюс с Амедиатекой.

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ФОТО: "Яндекс"
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