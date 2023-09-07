Яндекс и Xiaomi выпустили первое совместное устройство с Алисой
Яндекс сообщил о запуске предзаказа на совместный продукт с Xiaomi - умный дисплей с Алисой. Он воспроизводит видео, музыку, управляет домом и выполняет классические функции робота. Аппаратная часть устройства была разработана китайской стороной, программа - Яндексом. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Умный дисплей имеет сенсорный экран диагональю 10.1 дюйма, он управляется сенсорно или с помощью голоса. Новое устройство позволяет управлять умным домом, выполнять задачи в интернете, включить музыку и так далее. Дисплей совместим устройствами Xiaomi.
Стоимость умного дисплея - 21990 рублей, до 13 сентября его можно будет приобрести пр предзаказу 18990 рублей, а в первую неделю продаж - с 14 по 20 сентября - 19990 рублей. В подарок покупатели получат три месяца подписки Плюс с Амедиатекой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- BI: Российские бойцы стали эффективнее глушить дроны ВСУ
- Британские ученые развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике
- Яндекс и Xiaomi выпустили первое совместное устройство с Алисой
- Марочко: Российские войска продолжают наступать в сторону Купянска
- В МИД России призвали Армению проводить учения с партнерами по ОДКБ
- British American Tobacco заявила о продаже бизнеса в России
- Экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни
- Международный паралимпийский комитет захотел исключить Россию из организации
- NYT: США скоро передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
- Новый министр обороны Украины заявил о проведении аудита всех направлений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru