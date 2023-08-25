Аналитика Yota: смартфоны Samsung вытеснены из топа популярных среди зумеров

iPhone 11 по-прежнему остается самым популярным смартфоном среди молодежи от 16 до 25 лет, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад, заявил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский. Вместе с тем, по его словам, стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка.

Следом за iPhone 11 следуют iPhone XR и iPhone 13. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10-е место. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа big data.

У девушек в первой десятке используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

Также аналитики Yota изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категории с первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи — iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.

