WhatsApp с нового года прекратит работать на некоторых смартфонах

С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на некоторых мобильных устройствах., сообщает The Mirror.

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По данным издания, проблема касается гаджетов, с операционными системами старше iOS 9 или Android 4.0.3. Например, iPhone 4 и более ранние модели.

Чтобы обеспечить корректную работу WhatsApp после Нового года на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, рекомендуется обновить программное обеспечение до iOS 9.

Для сохранности важных данных пользователям рекомендуется также сделать резервную копию переписок, пишет Газета.ru.

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ФОТО: flickr/Microsiervos
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