WhatsApp с нового года прекратит работать на некоторых смартфонах

По данным издания, проблема касается гаджетов, с операционными системами старше iOS 9 или Android 4.0.3. Например, iPhone 4 и более ранние модели.

Чтобы обеспечить корректную работу WhatsApp после Нового года на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, рекомендуется обновить программное обеспечение до iOS 9.

Для сохранности важных данных пользователям рекомендуется также сделать резервную копию переписок, пишет Газета.ru.

Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров рассказали, какие номера необходимо иметь в адресной книге любого телефона. А эксперт мобильных технологий объяснил, как сидеть в телефоне и не сойти с ума.

