WhatsApp с нового года прекратит работать на некоторых смартфонах
С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на некоторых мобильных устройствах., сообщает The Mirror.
По данным издания, проблема касается гаджетов, с операционными системами старше iOS 9 или Android 4.0.3. Например, iPhone 4 и более ранние модели.
Чтобы обеспечить корректную работу WhatsApp после Нового года на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, рекомендуется обновить программное обеспечение до iOS 9.
Для сохранности важных данных пользователям рекомендуется также сделать резервную копию переписок, пишет Газета.ru.
Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров рассказали, какие номера необходимо иметь в адресной книге любого телефона. А эксперт мобильных технологий объяснил, как сидеть в телефоне и не сойти с ума.
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