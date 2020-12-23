Дуров объявил о монетизации Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил что сервис начнёт монетизироваться в следующем году. Происходить это будет благодаря дополнительным платным функциям.

Дуров отметил, что Telegram при этом останется верным своим ценностям.

Дуров наотрез отказался продавать Telegram

Он добавил, что большинство пользователей не заметят каких-либо изменений. Монетизация пройдет легко благодаря «достигнутому масштабу», сообщил Дуров в своём канале.

Текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными, передает RT. Новые платные сервисы могут понадобиться бизнесу.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
ТЕГИ:СоцсетиTelegramПавел Дуров
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