Дуров объявил о монетизации Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил что сервис начнёт монетизироваться в следующем году. Происходить это будет благодаря дополнительным платным функциям.
Дуров отметил, что Telegram при этом останется верным своим ценностям.
Он добавил, что большинство пользователей не заметят каких-либо изменений. Монетизация пройдет легко благодаря «достигнутому масштабу», сообщил Дуров в своём канале.
Текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными, передает RT. Новые платные сервисы могут понадобиться бизнесу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты
- Госдума приняла закон о блокировке ресурсов за цензуру российских СМИ
- Абрамченко поручила урегулировать с Китаем вопрос о поставках российской рыбы
- Дуров объявил о монетизации Telegram
- Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru