Аналитик призвал не отправлять откровенные фото Facebook

Даже самые продвинутые технологии не защитят пользователей от возможной утечки личных данных, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее компания Meta (бывшая Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести. Предполагается, что система будет искать совпадения на своих ресурсах, чтобы удалить снимки.

«Технически это возможно. Сейчас всё больше моментов связано с размещением личного контента, контента правообладателей без разрешения последних, поэтому очень много вопросов появляется. Пока я, к сожалению, ничего не смогу сказать, не знаю, как это всё работает. Но, естественно, любая передача третьим сторонам несет определенную проблему с дальнейшим хранением и использованием этого вида контента», - объяснил он.

Любые данные сети могут быть похищены и переданы третьим лицам, отметил специалист, поэтому личные фото лучше не держать в памяти смартфона или ноутбука.

«Никак не решить эту проблему. Компьютер, смартфон, интернет – это такие системы, на которые никто не даст стопроцентной гарантии, что это останется между вами и метавселенной. Кто вам даст такую гарантию – соврет. Взламывают и Пентагон, и другие вещи. Взломать галерею или облачное хранилище тоже возможно. Если у вас есть реально интимные снимки или что-то в этом роде, то лучше не хранить их у себя на смартфоне, а, в лучшем случае, если они вам дороги, хранить их на съемном жестком диске, и смотреть их, записывать при выключенном интернете, то есть в локальной сети», - резюмировал Кусков.

Ранее в интернет попали данные с тысяч камер видеонаблюдения, установленных в отелях, салонах красоты или даже на территории частных домов.

