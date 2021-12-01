Тысячи личных видео россиян с камер наблюдения слили в интернет

Произошла новая крупная утечка персональных данных россиян, сообщает «РЕН ТВ».

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В Сеть попали данные с тысяч камер видеонаблюдения, установленных в отелях, салонах красоты или даже на территории частных домов. Владельцы заведений и клиенты даже не подозревают, что они находятся под постоянным наблюдением. Видео похитили злоумышленники.

Как сообщил специалист отдела аудита ИБ компании по обеспечению информационной безопасности Владимир Макаров, запись может использоваться и с точки зрения шантажа конкретного человека. А видео сексуального характера может попасть на порносайты в соответствующие разделы. Там же могут оказаться кадры с приема у массажиста или гинеколога.

По словам директора компании по обеспечению технической безопасности Андрея Федотова, как правило видеокамера устанавливается от окна и сверху. «Самая быстрая установка – в датчиках движения. Возможна установка в системе громкой связи», — сказал эксперт.

Сбор сведений о частной жизни карается уголовным сроком до двух лет.

Как сообщалось ранее, приватные сведения нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний оказались в открытом доступе в интернете.

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ФОТО: vk.com
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