Мишустин поручил внести в кабмин план реализации основ госполитики в Арктике
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Также на основе этого плана нужно разработать доклад президенту России, говорится в сообщении.
Первый доклад о реализации программы развития Арктики Минвостокразвития должно представить в правительстве до 20 апреля 2021 года.
Основы госполитики в Арктике до 2035 года глава государства утвердил 5 марта, а 26 октября был подписан указ «О Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности» на такой же период.
Стратегия учитывает территории Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, республик Карелия, Коми, Саха (Якутия).
В указе отмечается необходимость выполнения основных задач в сферах социального и экономического развития, а также развитие инфраструктуры, науки и технологий, международного сотрудничества в регионе. Кроме того, в документе указаны задачи по обеспечению военной и общественной безопасности, а также защиты населения и окружающей среды.
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