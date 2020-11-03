Мишустин поручил внести в кабмин план реализации основ госполитики в Арктике

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также на основе этого плана нужно разработать доклад президенту России, говорится в сообщении.

Первый доклад о реализации программы развития Арктики Минвостокразвития должно представить в правительстве до 20 апреля 2021 года.