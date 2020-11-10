Мощнейший в мире ледокол «Арктика» отправится в плавание по Севморпути
Самый мощный в мире российский атомный ледокол «Арктика» в конце недели отправится в первое плавание по Северному морскому пути. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его словам, ледокол официально вступил в строй., передает RT.
21 октября головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота, на нем был поднят государственный флаг. В торжественной церемонии приёмки принимал участие глава российского правительства Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Россия построит три мощнейших атомных ледокола проекта «Лидер» и пять судов проекта 22220 для освоения Арктики.
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