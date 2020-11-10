Мощнейший в мире ледокол «Арктика» отправится в плавание по Севморпути

Самый мощный в мире российский атомный ледокол «Арктика» в конце недели отправится в первое плавание по Северному морскому пути. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, ледокол официально вступил в строй., передает RT.

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21 октября головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота, на нем был поднят государственный флаг. В торжественной церемонии приёмки принимал участие глава российского правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Россия построит три мощнейших атомных ледокола проекта «Лидер» и пять судов проекта 22220 для освоения Арктики.


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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
ТЕГИ:ЛедоколАрктика
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