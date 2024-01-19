Встроенный ИИ на новых смартфонах Samsung будет бесплатным два года

Их основной отличительной особенностью стал первый в мире встроенный в телефон искусственный интеллект. По словам экспертов, он позволит решать множество пользовательских задач: от синхронного перевода голосовой беседы до умного редактирования фото.

Позже выяснилось, что бесплатно пользоваться встроенным ИИ на Samsung можно будет только до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2023 году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, что на 8 млн больше результата Samsung, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

