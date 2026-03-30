Ким Чен Ын наблюдал за испытанием двигателя ракеты, способной долететь до США

Соответствующий снимки опубликовали в Центральном телеграфном агентстве Кореи. По данным Associated Press, Пхеньян провел наземное испытание модернизированного твердотопливного ракетного двигателя, который может использоваться в межконтинентальных ракетах, способных поражать материковую территорию США.

Новый двигатель из углеродного композита развивает максимальную тягу около 2,5 тысячи килоньютон. Эксперты в Южной Корее говорят, что КНДР не раскрыла ключевые параметры, такие как время работы двигателя, поэтому заявления о характеристиках могут быть преувеличены.

Ким Чен Ын указал, что прошедшие тесты имеют огромное значение для поднятия стратегической военной мощи государства на наивысший уровень.

Ранее северокорейский лидер назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

