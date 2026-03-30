СМИ: В США пассажир захватил самолет и угрожает взорвать бомбу

В США пассажир захватил самолет Airbus авиакомпании Frontied Airlines, сообщает Telegram-канал Shot

Он угрожает, что убьет сидящую рядом с ним женщину. По словам злоумышлениника, у него есть бомба. ЛАйнер выполнял рейс из Колумбуса в Хартсфилд-Джексон (Атланта). Об угрозах командир воздушного судна рассказал авиадиспетчеру по прибытии в пункт назначения.

Самолет отогнали в дальнюю часть аэропорта и в качестве меры предосторожности подогнали несколько машин скорой помощи и пожарных. Пока неизвестно, есть ли на борту пострадавшие.

