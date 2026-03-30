Бастрыкин поручил завести дело после стрельбы в результате конфликта подростков
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после конфликта между подростками в Железногорске, сообщают «Известия».
Инцидент закончился стрельбой из пневматического пистолета. Речь идет о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области. 14-летний подросток состоял на профилактическом учете. По предварительной информации, он совершил выстрел в ногу сверстника из пневматического пистолета во время конфликта.
Ранее в пресс-службе ГУМВД России по Подмосковью сообщили, что подросток получил травмы в результате конфликта со сверстником возле торгового центра в Одинцово.
Ранее в одном из торговых центров Ярославля произошла массовая драка подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
