Снижение цен на туры в ОАЭ замедлило инфляцию в России

Из-за войны на Ближнем Востоке поездки в Дубай существенно подешевели — в отдельных случаях цены снизились в полтора раза. С 2026 года это направление включено в потребительскую корзину и напрямую влияет на индекс цен в РФ. По данным Росстата, с конца февраля по 23 марта отдых в Эмиратах подешевел на 2–3% после роста почти на 20% месяцем ранее.

При этом на туристическом рынке снижение заметно сильнее: турагентства продают поездки с большими скидками. На фоне эскалации конфликта часть туров пришлось отменить, однако продажи продолжаются, в основном на более поздние даты.

По словам экспертов, в марте стоимость поездок в ОАЭ снизилась на 10–20% в Москве, до 50% в отдельных регионах. Одновременно с этим упал и спрос: количество бронирований отелей в Дубае оказалось примерно на 20% ниже, чем в феврале.

Россиянам сегодня не стоит ехать в такие страны, как ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар, Иран, Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия, Пакистан, Сирия, Афганистан, Ливан, Ирак, рассказали опрошенные НСН эксперты.

