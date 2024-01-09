Samsung представила «умный» робошар для дома

«Умный» робошарик умилил пользователей: у него есть небольшие колесики, благодаря которым он может кататься по всему дому. Одна из задач домашнего кибер-помощника - это выполнение «поручений» человека. Так, он может выключать все электроприборы, принимать телефонные звонки или включать робот-пылесос.

Помимо всего этого, «Балли» может беседовать с человеком, отвечая ему с помощью нейросетей. Он также может записывать и отправлять видео с домашними животными или близкими на устройства пользователей, когда они находятся вдали от дома.

Ранее корпоративный вице-президент и директор по маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди заявил, что в клавиатуру персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 внедрят новую клавишу, отмечает «Радиоточка НСН». В корпоративном блоге IT-гиганта он уточнил, что речь идёт о «клавише искусственного интеллекта Copilot».

