Samsung представила «умный» робошар для дома
Компания Samsung представила новую версию робота-компаньона с искусственным интеллектом по имени Ballie.
«Умный» робошарик умилил пользователей: у него есть небольшие колесики, благодаря которым он может кататься по всему дому. Одна из задач домашнего кибер-помощника - это выполнение «поручений» человека. Так, он может выключать все электроприборы, принимать телефонные звонки или включать робот-пылесос.
Помимо всего этого, «Балли» может беседовать с человеком, отвечая ему с помощью нейросетей. Он также может записывать и отправлять видео с домашними животными или близкими на устройства пользователей, когда они находятся вдали от дома.
Ранее корпоративный вице-президент и директор по маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди заявил, что в клавиатуру персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 внедрят новую клавишу, отмечает «Радиоточка НСН». В корпоративном блоге IT-гиганта он уточнил, что речь идёт о «клавише искусственного интеллекта Copilot».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru