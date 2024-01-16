Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов
В 2023 году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, что на 8 млн больше результата Samsung, сообщила аналитическая фирма IDC, отметив, что это первый раз, когда Apple превзошла конкурента в натуральном выражении.
При этом Apple лидирует по доле рынка - 20,1% в 2023 году, у Samsung 19,4%. В тройку входит Xiaomi с показателем 12,5%.
Ранее американская корпорация Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщило агентство Reuters. Акции Microsoft в январе выросли на 1,6%, а акции Apple снизились на 0,9%. Такой расклад сил на рынке случился впервые с 2021 года. В декабре компания Microsoft потратила 76 миллионов долларов на приобретение тыквенной фермы. Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов
- ЦБ намерен привлечь к долгосрочным сбережениям 9 миллионов россиян
- Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в секторе Газа
- СМИ: Два самолета столкнулись в аэропорту Хоккайдо в Японии
- В Европарламенте призвали выдать Киеву 800 тысяч проживающих в ЕС украинцев
- СМИ: В Латвии разослали 985 россиянам повторные письма с угрозой депортации
- Гузеева регистрирует бренд для косметики, нижнего белья и одежды из латекса
- Кинотеатр в Болонье отказался от показа российского фильма из-за угроз мэра
- НАПИ: Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году
- В Москве стартовал демонтаж новогоднего декора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru