Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов

В 2023 году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, что на 8 млн больше результата Samsung, сообщила аналитическая фирма IDC, отметив, что это первый раз, когда Apple превзошла конкурента в натуральном выражении.

При этом Apple лидирует по доле рынка - 20,1% в 2023 году, у Samsung 19,4%. В тройку входит Xiaomi с показателем 12,5%.