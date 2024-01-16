Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов

В 2023 году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, что на 8 млн больше результата Samsung, сообщила аналитическая фирма IDC, отметив, что это первый раз, когда Apple превзошла конкурента в натуральном выражении.

При этом Apple лидирует по доле рынка - 20,1% в 2023 году, у Samsung 19,4%. В тройку входит Xiaomi с показателем 12,5%.

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Ранее американская корпорация Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщило агентство Reuters. Акции Microsoft в январе выросли на 1,6%, а акции Apple снизились на 0,9%. Такой расклад сил на рынке случился впервые с 2021 года. В декабре компания Microsoft потратила 76 миллионов долларов на приобретение тыквенной фермы. Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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