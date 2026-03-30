Зеленский финансировал венгерскую оппозицию наличными
Президент Украины Владимир Зеленский финансировал оппозицию Венгрии наличными, речь о миллионах евро каждую неделю, сообщил в эфире венгерского телевидения экс-сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта.
На условиях анонимности он заявил о регулярных поставках со стороны украинского лидера крупных сумм наличных для венгерской оппозиционной партии «Тиса». Деньги предназначались для политика Петера Мадьяра и его кампании.
Речь идет о сумме в 50 миллионов евро, которые передаются с ноября 2025 года. Собеседник описал схему доставки. Купюры по 100 евро в вакуумной упаковке поступают из Италии через Австрию и перевозятся в чёрной сумке Nike. По его словам, каждую неделю перевозят пять миллионов евро.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Бастрыкин поручил завести дело после стрельбы в результате конфликта подростков
- Ким Чен Ын наблюдал за испытанием двигателя ракеты, способной долететь до США
- Зеленский финансировал венгерскую оппозицию наличными
- СМИ: США пропустят нефтяной танкер России на Кубу
- Снижение цен на туры в ОАЭ замедлило инфляцию в России
- Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми
- СМИ: В США пассажир захватил самолет и угрожает взорвать бомбу
- Неизвестный дрон пролетел возле самолета Трампа
- В СПЧ посоветовали бороться с подглядывающими гаджетами веником
- Жена Зеленского пожаловалась на усталость мужа от власти