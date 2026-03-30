Зеленский финансировал венгерскую оппозицию наличными

На условиях анонимности он заявил о регулярных поставках со стороны украинского лидера крупных сумм наличных для венгерской оппозиционной партии «Тиса». Деньги предназначались для политика Петера Мадьяра и его кампании.

Речь идет о сумме в 50 миллионов евро, которые передаются с ноября 2025 года. Собеседник описал схему доставки. Купюры по 100 евро в вакуумной упаковке поступают из Италии через Австрию и перевозятся в чёрной сумке Nike. По его словам, каждую неделю перевозят пять миллионов евро.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

