Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми
В результате удара Вооружённых сил Украины по Таганрогу количество пострадавших возросло до восьми человек, сообщила в Telegram глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, угроза атаки беспилотников сохраняется. Известно о гибели мирного жителя. Мэр указала, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Отмечается, что расчёты противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.
Экстренные службы города работают над ликвидациями последствий.
Также стало известно, что беспилотник повредил жилой дом в Краснодаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
