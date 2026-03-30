Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми

В результате удара Вооружённых сил Украины по Таганрогу количество пострадавших возросло до восьми человек, сообщила в Telegram глава города Светлана Камбулова.

Над Россией сбили 155 украинских беспилотников

По ее словам, угроза атаки беспилотников сохраняется. Известно о гибели мирного жителя. Мэр указала, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Отмечается, что расчёты противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.

Экстренные службы города работают над ликвидациями последствий.

Также стало известно, что беспилотник повредил жилой дом в Краснодаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАтака

Горячие новости

Все новости

партнеры