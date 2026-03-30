СМИ: США пропустят нефтяной танкер России на Кубу

По данным издания, на борту судна находится около 730 тыс. баррелей нефти. Танкер может войти в кубинские территориальные воды в ближайшие часы и прибыть в город Матансас к 31 марта.

Отмечается, что прибытие российского судна с энергоносителями поможет на несколько недель избежать опустошения запасов топлива на Кубе.

Ранее стало известно, что идущий к берегам Кубы российский танкер могут арестовать спецслужбы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

