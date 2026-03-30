Неизвестный дрон пролетел возле самолета Трампа

Неизвестный беспилотный летательный аппарат приблизился к самолету Air Force One, на котором летает президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ээропорту Палм-Бич прекратил работу из-за инцидента. Воздушное пространство временно было закрыто, а в небо подняли вертолеты для проверки.

Корреспондент Белого дома Эндрю Файнберг заявил, что авиалайнер главы государства не взлетал, а сам Трамп находился в гольф-клубе. Инцидент вызвал проверку безопасности.

Ранее самолёт с супругой Трампа Меланьей Трамп был вынужден экстренно приземлиться на авиабазе Эндрюс в Мэриленде в связи с техническими проблемами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

