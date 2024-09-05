Врио директора ИТПМ: В России не осталось желающих заниматься гиперзвуком

По его словам, приходящие в институт молодые специалисты не хотят заниматься данной тематикой.

Краус указал, что это связано с уголовным преследованием, которое также сказалось на количестве публикаций на тему гиперзвука в международных специализированных изданиях.

«Публикации по гиперзвуку у нас на сегодняшний момент отсутствуют. Их запрещает наша внутренняя экспертная комиссия... Мы не хотим второй раз наступать на те же самые грабли», — заключил он.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену бывшего директора ИТПМ СО РАН Александра Шиплюка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

