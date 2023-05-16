Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене

Сотрудники института обратились к властям, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить аэродинамическую науку в стране.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков ... Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса — "Государственная измена"», — указано в письме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СО РАН, Звегинцева задержали около трех недель назад. Ученого заподозрили в преступлении из-за публикации в иранском журнале статьи о газовой динамике. Собеседник агентства отметил, что перед размещением работа дважды прошла экспертизы о возможной секретности. Сейчас Звегинцев находится под домашним арестом.

Ранее суд в Белгороде приговорил 21-летнего россиянина к четырем годам заключения за госизмену, напоминает телеканал «360». По данным следствия, мужчина пытался незаконно пересечь границу для участия в боевых действиях против РФ.

