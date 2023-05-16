Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене
Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в государственной измене. Об этом говорится в открытом письме, размещенном на сайте ИТПМ.
Сотрудники института обратились к властям, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить аэродинамическую науку в стране.
«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков ... Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса — "Государственная измена"», — указано в письме.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СО РАН, Звегинцева задержали около трех недель назад. Ученого заподозрили в преступлении из-за публикации в иранском журнале статьи о газовой динамике. Собеседник агентства отметил, что перед размещением работа дважды прошла экспертизы о возможной секретности. Сейчас Звегинцев находится под домашним арестом.
Ранее суд в Белгороде приговорил 21-летнего россиянина к четырем годам заключения за госизмену, напоминает телеканал «360». По данным следствия, мужчина пытался незаконно пересечь границу для участия в боевых действиях против РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян
- ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда
- Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года
- В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России
- Умерла советско-латвийская актриса Регина Разума
- СМИ: ВСУ атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа
- Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене
- Американский генерал объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление
- МИД: Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям
- В Киеве заявили об «исключительной» атаке на город
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru