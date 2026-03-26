Запуск 5G никак не отразится на простых абонентах, это нужно для бизнеса, безопасности и транспорта, однако в ближайшее время России придется потратить немало времени и средств на оборудование и вышки для 5G а также на проработку частот. Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Скорость мобильного интернета может вырасти всего от 2 до 26,5% при запуске 5G на уже используемых частотах, пишет РБК со ссылкой на исследования Vigo. Минцифры обсуждают возможность разрешить операторам использовать текущие частоты под 5G, а также выделить диапазон 4,8–4,99 ГГц без аукциона при условии покрытия городов до 2031 года. Букштейн рассказал, возможен ли запуск 5G на уже имеющихся частотах.

«Сценарий реалистичен, но не сегодня. У нас ведь полная реализация откладывается на несколько лет. Суть пятой генерации мобильного интернета именно в росте скоростей при передаче информации. Поэтому это зависит от оборудования, от того, какие будут работать частоты. Известные компании, которые поставляли оборудование, сильно щелкнули по носу, так что мы решили делать сами. Нам придется прорабатывать саму суть передачи, потому что вышки для 5G не такие долгоиграющие на большие расстояния. Их нужно чаще ставить, у них радиус действия гораздо меньше. Это тоже проблема в большом городе. Использовать прежнее оборудование с прежних поколений невозможно. Нужна разработка нового, а это затраты на производство, базы. Но я говорил, что простым абонентам это не очень нужно. 90-80% абонентов не сидят и не качают весь день какие-то файлы. Нам хватает LTE при отсутствии замедлений и отключений. А 5G – это для бизнеса, экономики, транспорта, безопасности. Там нужна сумасшедшая скорость», - отметил он.