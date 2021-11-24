В США запустили в космос зонд для удара по астероидам

«Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем NASA DART (Double Asteroid Redirection Test - НСН) была запущена с космического стартового комплекса №4 на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии», — отмечается в сообщении.

По данным американского космического агенства, зонд DART будет исследовать возможность перенаправления астероидов, траектория которых может угрожать безопасности Земли.

Как отмечает NASA, спутник уже вышел на орбиту планеты.

