В США запустили в космос зонд для удара по астероидам

Спутник для проверки системы защиты Земли от астероидов запустили в космос. Об этом сообщает NASA.

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«Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем NASA DART (Double Asteroid Redirection Test - НСН) была запущена с космического стартового комплекса №4 на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии», — отмечается в сообщении.

По данным американского космического агенства, зонд DART будет исследовать возможность перенаправления астероидов, траектория которых может угрожать безопасности Земли.

Как отмечает NASA, спутник уже вышел на орбиту планеты.

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ФОТО: l.yimg.com
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