«ВКонтакте» будут судить за ролики с призывами к митингам
Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении социальной сетью «ВКонтакте» требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» могут привлечь к административной ответственности. В материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. «ВКонтакте» обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора.
«ВКонтакте» ограничила доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках, рассказали в пресс-службе.
С первого февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы до чнтырех миллионов рублей за каждый отдельный случай.
До этого «ВКонтакте» получила штраф в размере полутора миллиона рублей за то, что ролики с призывами к митингам не были удалены. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.
Ранее глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН предрек блокировку Twitter до выборов в России.
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