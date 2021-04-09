«ВКонтакте» будут судить за ролики с призывами к митингам

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении социальной сетью «ВКонтакте» требований о пресечении распространения на платформе YouTube-роликов с призывами выходить на несогласованные акции, сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» могут привлечь к административной ответственности. В материалах дела фигурируют восемь постов, содержащих ссылки на YouTube-ролики. «ВКонтакте» обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора.

«ВКонтакте» ограничила доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках, рассказали в пресс-службе.

С первого февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы до чнтырех миллионов рублей за каждый отдельный случай.

До этого «ВКонтакте» получила штраф в размере полутора миллиона рублей за то, что ролики с призывами к митингам не были удалены. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.

Ранее глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН предрек блокировку Twitter до выборов в России.

