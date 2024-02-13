Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен в медицинском вузе
Нейросетевая модель от Сбера GigaChat сдала экзамен в Институте медицинского образования Центра имени Алмазова, сообщила пресс-служба банка.
Нейросеть успешно справилась с экзаменом и получила квалификацию по направлению «врач-лечебник». В перспективе на ее основе могут создать помощника врача и пациента, отметили в Сбере.
На экзамене нейросети предстояло решить три задачи. Комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии поставила искусственному интеллекту оценку «4».
Как сообщает портал Yakutia Daily, российские волонтеры начали обучать искусственный интеллект якутскому языку для его сохранения и продвижения, передает «Радиоточка НСН».
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