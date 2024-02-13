Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен в медицинском вузе

Нейросеть успешно справилась с экзаменом и получила квалификацию по направлению «врач-лечебник». В перспективе на ее основе могут создать помощника врача и пациента, отметили в Сбере.

На экзамене нейросети предстояло решить три задачи. Комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии поставила искусственному интеллекту оценку «4».

Как сообщает портал Yakutia Daily, российские волонтеры начали обучать искусственный интеллект якутскому языку для его сохранения и продвижения, передает «Радиоточка НСН».

