Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен в медицинском вузе

Нейросетевая модель от Сбера GigaChat сдала экзамен в Институте медицинского образования Центра имени Алмазова, сообщила пресс-служба банка.

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Нейросеть успешно справилась с экзаменом и получила квалификацию по направлению «врач-лечебник». В перспективе на ее основе могут создать помощника врача и пациента, отметили в Сбере.

На экзамене нейросети предстояло решить три задачи. Комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии поставила искусственному интеллекту оценку «4».

Как сообщает портал Yakutia Daily, российские волонтеры начали обучать искусственный интеллект якутскому языку для его сохранения и продвижения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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