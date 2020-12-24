Вирусологи в России получили образцы нового штамма коронавируса из Британии.

Как передает RT со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, его сейчас изучают.

Также ученые поддерживают контакты со Всемирной организацией здравоохранения.

На прошлой неделе глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.

Позже руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нет данных по ухудшению течения заболевания из-за нового штамма COVID-19.

Несмотря на это, свыше 20 стран, включая Россию, прекратили авиасообщение с Великобританией.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что никаких серьезных мутаций у коронавируса нет и повода для закрытия границ тоже.

