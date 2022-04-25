Вирусолог заявил, что мыши могут передать людям новые версии «омикрона»

По его словам, совсем исключать возможность такой передачи нельзя, достаточно вспомнить про вирус гриппа, который «преодолевает межвидовые барьеры».



«По этому поводу есть сотни публикаций и масса наблюдений. Будет ли это источником угроз? В какой-то мере - да, потому что каждый раз подобный переход сопровождается мутационными заменами, а мы знаем, что коронавирус любит и умеет мутировать», - подчеркнул Семенов.

Учёный добавил, что переходы вируса от одного биологического вида к другому случаются нечасто, однако с каждым разом такой процесс упрощается.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием или перейти на животных, сообщает RT.

