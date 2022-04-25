Вирусолог заявил, что мыши могут передать людям новые версии «омикрона»

Глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что необходимо дополнительно исследовать возможное появление подвидов штаммов коронавируса «омикрона» BA.1 и BA.2 в организме мышей с их последующей передачей человеку, сообщает ТАСС.

В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым «омикрон-штаммом BA.4»

По его словам, совсем исключать возможность такой передачи нельзя, достаточно вспомнить про вирус гриппа, который «преодолевает межвидовые барьеры».

«По этому поводу есть сотни публикаций и масса наблюдений. Будет ли это источником угроз? В какой-то мере - да, потому что каждый раз подобный переход сопровождается мутационными заменами, а мы знаем, что коронавирус любит и умеет мутировать», - подчеркнул Семенов.

Учёный добавил, что переходы вируса от одного биологического вида к другому случаются нечасто, однако с каждым разом такой процесс упрощается.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием или перейти на животных, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Венявский
ТЕГИ:ИсследованиеКоронавирусОмикрон-штаммвирусолог
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры