Viber открыл представительство в России

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее заявил, что закон о «приземлении» позволит отстаивать права российских пользователей, а также поможет в борьбе с неправомерным контентом.

Запрет на платежи для иностранных соцсетей, не выполняющих требования «закона о приземлении», может стимулировать их открыть офисы в России, однако главное, чтобы они исполняли законы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

