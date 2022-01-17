Viber открыл представительство в России
Мессенджер Viber открыл представительство в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, согласно которому иностранные компании должны, в том числе, создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее заявил, что закон о «приземлении» позволит отстаивать права российских пользователей, а также поможет в борьбе с неправомерным контентом.
Запрет на платежи для иностранных соцсетей, не выполняющих требования «закона о приземлении», может стимулировать их открыть офисы в России, однако главное, чтобы они исполняли законы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
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