Разработчик сайта Кремля: На создание российского ПО уйдет не меньше трех лет

Ранее отечественные разработчики инженерного программного обеспечения, которое используется при проектировании зданий, разработке электроники и так далее, попросили правительство не допустить принудительного лицензирования зарубежных аналогов своих решений. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Компании опасаются, что в этом случае их потенциальные клиенты не будут мотивированы переходить на российские продукты. По словам Геллера, чтобы создать собственный программный продукт, нужны деньги и время.

«Современный программный продукт недостаточно просто один раз сделать и забыть о нем. Он находится в постоянном развитии, нужно все время работать над новыми версиями, функциями, улучшением безопасности, стабильности работы и так далее. Пока мы к этому не очень готовы. Скорее всего, отдельные продукты, которые действительно пользуются популярностью, востребованы в профессиональной среде, могут быть созданы, но на это понадобится от трех лет и больше. Есть ли у нас столько времени, энергии, сил и денег для того, чтобы эти продукты зажили, — большой вопрос», — сказал Геллер.

Собеседник НСН выразил опасение, что люди, занятые в индустрии производства ПО, пока что будут пользоваться пиратским софтом.

«Вряд ли что-то их сможет остановить. В России уже был период, когда все пользовались пиратским ПО, это 2000-е годы, поэтому катастрофы, конечно, не произойдет, но вообще это неловко», — заключил разработчик сайта Кремля.

Ранее исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в разговоре с НСН заявил, что наибольшие трудности в импортозамещении вызывают средства разработки софта, инженерного анализа и связующее ПО.

