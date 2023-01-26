«Создавалось десятилетиями»: Названо ПО, с которым Россия испытывает трудности

В Реестре Минцифры РФ есть уже порядка 16 тысяч отечественных решений по всем классам программного обеспечения (ПО), но наибольшие трудности в импортозамещении вызывают средства разработки софта, инженерного анализа и связующее ПО, рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в разговоре с НСН.

Накануне сообщалось, что в законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО) от «недружественных» правообладателей, появятся два механизма – для бывших лицензиатов софта и для новых. Об этом «Ведомостям» сообщил один из авторов инициативы депутат Дмитрий Кузнецов. Ренат Лашин отметил, что России следует переходить на отечественное ПО и не принимать закон о лицензировании.

«В Реестре отечественного ПО Минцифры находится порядка 16 тысяч отечественных решений по всем классам ПО, но наибольшие затруднения по переходу возникают при замещении сложных комплексных иностранных решений, которые разрабатывались не одно десятилетие. Уже в апреле 2022 года были подготовлены предложения по развитию классов ПО, критичных для экономики и невоспроизводимых в рамках обычного рыночного механизма. Среди них – средства разработки софта, средства управления жизненным циклом изделия (PLM), средства автоматизированного проектирования (CAD), средства инженерного анализа (CAE), связующее ПО (EDP системы), BIOS, драйверы и другое. Проведенный в прошлом году Минцифры совместно с отраслевыми ассоциациями анализ зрелости отечественных решений показал, что почти в 80% случаев решения есть и они обеспечивают выполнение требуемых задач», - сказал Лашин.

Он отметил, что легализация «пиратских» версий зарубежного ПО крайне опасна для российской ИТ-отрасли. По словам Лашина, легализация использования пиратского иностранного ПО может вызвать тренд на нелегальное внедрение и отечественного программного обеспечения, а также привести к рискам информационной безопасности для компаний.

«Эта мера может привести к значительным рискам в сфере информационной безопасности как для самих компаний, так и для государственных систем в целом. Нелицензионный софт не будет поддерживаться иностранными разработчиками и не будет получать обновлений. Вместе с тем, «легализация» использования пиратского зарубежного программного обеспечения может вызвать тренд на нелегальное внедрение и отечественного ПО, что сведет на нет все усилия по импортозамещению. Мы должны как можно скорее переходить на лицензионные версии российских аналогов зарубежных программ. Необходимо в кратчайшие сроки направить кадровые и финансовые ресурсы на внедрение и развитие существующих и создание новых востребованных отечественных решений», - резюмировал Лашин.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и письмо директора департамента развития ИT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина сообщил, что Минцифры готовит законопроект о принудительном лицензировании иностранного программного обеспечения (ПО), разработчики которого прекратили работу в России. Отмечалось, что компании смогут переводить оплату за использование софта на спецсчета, а правообладателям средства «будут переведены по первому требованию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

