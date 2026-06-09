Ни одна операционная система не гарантирует защиту личных данных, но государственным служащим лучше отказаться от iPhone, рассказал депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

Лидер движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада запретил членам группировки и государственным служащим Афганистана пользоваться смартфонами из-за риска утечки информации, сообщили издания Afghanistan International и KabulNow. Вассерман подчеркнул, что от этого не спасет ни один современный телефон.