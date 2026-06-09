Депутат Вассерман призвал чиновников отказаться от iPhone
Компания Apple не способна защитить конфиденциальную информацию, поэтому ее гаджеты опасны для официальных лиц, заявил НСН Анатолий Вассерман.
Ни одна операционная система не гарантирует защиту личных данных, но государственным служащим лучше отказаться от iPhone, рассказал депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Лидер движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада запретил членам группировки и государственным служащим Афганистана пользоваться смартфонами из-за риска утечки информации, сообщили издания Afghanistan International и KabulNow. Вассерман подчеркнул, что от этого не спасет ни один современный телефон.
«Мы не создадим сейчас “белый список смартфонов”, поскольку они все изготавливаются странами вне нашего контроля, а главное, программное обеспечение для них разрабатывается в местах, мягко говоря, недружественных к нам. Нам придется создавать здесь все с нуля. Ядро системы «Андроид» основано на разработках с открытым исходным кодом, но очень серьезно доработано в компании Google. Это не самая дружелюбная компания к России и русским. По этой же причине “Талибан” решил пользоваться только кнопочными телефонами, где нет сколько-нибудь сложного технического обеспечения, а значит и возможностей создавать условия для утечек информации», — подчеркнул он.
Вассерман добавил, что в любом случае госслужащим не стоит использовать iPhone.
«В свое время, когда я обнаружил, что у моих двух помощниц по работе в Думе и в избирательном округе “айфоны”, я им за свой счет купил смартфоны на ”андроиде” и добился, чтобы они туда перенесли всю информацию. Android тоже контролируется не очень дружественной к нам организацией. Другое дело в том, что в Apple вообще всегда была дырка на дырке в плане безопасности на телефонах, компьютерах и всем остальном», — уточнил он.
Ранее Вассерман объяснил НСН, почему депутатам могут запретить пользоваться телефоном в Госдуме.
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