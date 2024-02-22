В зоне СВО применяют аппарат, позволяющий выспаться за 20 минут

«Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" ... успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», — отметили в организации.

Аппарат состоит из маски с передающим световые сигналы встроенным экраном, наушников, пульта управления для регулирования времени и интенсивности процедуры. Разработка нормализует эмоциональное состояние при профессиональных перегрузках, снимает усталость и нервное напряжение, повышает стрессоустойчивость, жизненный тонус и работоспособность.

Как отметил гендиректор НПП «Полет» Алексей Комяков, изначально комплекс был создан для военных летчиков, но получил более широкое применение.

«Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма», – указал руководитель предприятия.

Ранее «Ростех» анонсировал производство электрокара «Атом», напоминает Ura.ru. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, выпуск машин на конвейере планируют начать в середине 2025 года.

