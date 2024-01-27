В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки беспилотников

«Пробыв в воздухе над "Ладонью" 5 минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от ... технических характеристик», — рассказал автор проекта Михаил Климчук.

Комплекс станций сможет применяться для большинства типов беспилотников. Ожидается, что проектом заинтересуются нефтяные и газовые компании, подобные посадочные вышки позволят обеспечить мониторинг целостности нефте- и газопроводов.

«Также разработка может оказаться востребованной среди компаний из сферы логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и в других областях, где нужны продолжительные полетные миссии», — подчеркнул Климчук.

Планируется, что решение представят на рынке в ближайшие два года после успешного тестирования и получения сертификатов.

