В Windows исчезнет «Панель управления»

Сейчас же Windows подтвердила удаление «Панели управления» официально. В компании пояснили, что приложение «Параметры» предлагает более «современный и оптимизированный интерфейс».

Windows посоветовала по возможности использовать приложение «Настройки» вместо «Панели управления», хотя и признала, что часть параметров еще не перенесена в новую программу.

Опция была сделана и внедрена с учетом сенсорного управления, хотя по состоянию на август 2024 года «Параметры» и «Панель управления» в системе сосуществуют.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft ограничит доступ российских компаний к облачным подпискам со 2 сентября. Предупреждение уже отправлено россий ским организациям. Специалисты порекомендовали сохранить данные из облака Microsoft.



