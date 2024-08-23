В Windows исчезнет «Панель управления»
Корпорация Microsoft уберет из операционной системы (ОС) Windows «Панель управления» в ее очередных версиях. Об этом сообщило издание Neowin.
Отмечается, что это функция, от которой разработчики компании давно собирались избавиться. Об этом сообщалось еще в 2011 году, когда утечка информации об ОС Windows 8 показала, что вместо «Панели управления» появилась опция «Параметры ПК».
Сейчас же Windows подтвердила удаление «Панели управления» официально. В компании пояснили, что приложение «Параметры» предлагает более «современный и оптимизированный интерфейс».
Windows посоветовала по возможности использовать приложение «Настройки» вместо «Панели управления», хотя и признала, что часть параметров еще не перенесена в новую программу.
Опция была сделана и внедрена с учетом сенсорного управления, хотя по состоянию на август 2024 года «Параметры» и «Панель управления» в системе сосуществуют.
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft ограничит доступ российских компаний к облачным подпискам со 2 сентября. Предупреждение уже отправлено россий ским организациям. Специалисты порекомендовали сохранить данные из облака Microsoft.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru