Microsoft ограничит доступ к облачным подпискам для компаний в РФ
Корпорация Microsoft ограничит доступ российских компаний к облачным подпискам со 2 сентября. Об этом сообщил поставщик сервисов в области цифровой трансформации и кибербезопасности «Софтлайн».
Отмечается, что Microsoft направила соответствующие предупреждения организациям в РФ. Корпорация ограничит доступ к комплектам М365 и Office 365, как ожидается, меры не затронут купленные отдельно подписки. В «Софтлайн» также отметили, что ограничения не коснутся мультинациональных компаний, которые принадлежат юрлицам за пределами РФ или контролируются такими организациями.
Специалисты порекомендовали сохранить данные из облака Microsoft.
Компания с 16 мая начала отключать корпоративных клиентов в РФ от своих облачных продуктов, так, ограничения коснулись подписок на Power BI.
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