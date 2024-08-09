Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в президентские выборы в США

Компания сообщила об «активности», которая указывает на намерение Тегерана повлиять на президентские выборы. Microsoft утверждает, что связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по соответствующим темам и распространяют сообщения, чтобы оказывать влияние на мнение американцев. Кроме того, киберспециалисты якобы собирают информацию об избирательных кампаниях, чтобы в дальнейшем влиять на голосование.

По данным Microsoft, хакеры якобы создают подставные ресурсы с материалами по важным для Соединенных Штатов темам, применяя для написания текстов искусственный интеллект. Также компания считает, что злоумышленники с помощью взломанных аккаунтов рассылают высокопоставленным лицам в США ссылки, через которые крадут информацию об их активности в Сети, и собирают сведения об оборонном секторе, спутниках, здравоохранении.

Ранее Microsoft представила доклад, в котором обвинила Россию в попытке дискредитировать летние Олимпийские игры в Париже, напоминает RT.

