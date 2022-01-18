В WhatsApp появятся новые возможности для творчества
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут рисовать. Об этом сообщает портал WABetainfo.
В свежей бета-версии приложения есть инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений WhatsApp будет дополнен новыми карандашами, которые позволят рисовать более толстые линии на фото и видео.
Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. В мессенджере также может появиться инструмент для размытия снимков, это позволит пользователям скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.
Новые инструменты уже сейчас доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройств. Позже она попадут в релизные программы для Android и iOS.
В декабре мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, с помощью которой можно прослушать аудиосообщение перед отправкой.
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