В WhatsApp появятся новые возможности для творчества

Сейчас в WhatsApp можно изменять цвет карандаша, но нельзя увеличить или уменьшить толщину штриха. В мессенджере также может появиться инструмент для размытия снимков, это позволит пользователям скрывать отдельные фрагменты снимка перед отправкой.

Новые инструменты уже сейчас доступны в версии 2.22.3.5 для Android-устройств. Позже она попадут в релизные программы для Android и iOS.

В декабре мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, с помощью которой можно прослушать аудиосообщение перед отправкой.

