Meta потребовала от сотрудников ревакцинироваться от COVID-19

Meta, запретила сотрудникам возвращаться в офис и собирается потребовать от них прохождения ревакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

В начале декабря 2021 года в организации заявили, что планируют полное открытие своих офисов в США в конце января 2022 года. Теперь, по данным источника, оно переносится на 28 марта.

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При этом сотрудники Meta смогут работать удаленно на постоянной основе или подать заявку на продление этого режима на ближайшие три-пять месяцев.

Ранее СМИ сообщили, что компания Google может начать увольнять сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса.

Meta - компания, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, а также такие знаменитые социальные сети как Facebook, Instagram и другие.

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