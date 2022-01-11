Meta потребовала от сотрудников ревакцинироваться от COVID-19
Meta, запретила сотрудникам возвращаться в офис и собирается потребовать от них прохождения ревакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
В начале декабря 2021 года в организации заявили, что планируют полное открытие своих офисов в США в конце января 2022 года. Теперь, по данным источника, оно переносится на 28 марта.
При этом сотрудники Meta смогут работать удаленно на постоянной основе или подать заявку на продление этого режима на ближайшие три-пять месяцев.
Ранее СМИ сообщили, что компания Google может начать увольнять сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса.
Meta - компания, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, а также такие знаменитые социальные сети как Facebook, Instagram и другие.
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