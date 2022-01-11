Meta потребовала от сотрудников ревакцинироваться от COVID-19

Meta, запретила сотрудникам возвращаться в офис и собирается потребовать от них прохождения ревакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

В начале декабря 2021 года в организации заявили, что планируют полное открытие своих офисов в США в конце января 2022 года. Теперь, по данным источника, оно переносится на 28 марта.