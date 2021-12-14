WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания аудиосообщений

План правительства РФ борьбы с омикрон-штаммом состоит из четырёх блоков мер Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о QR-кодах Цена газа в Европе превысила 1500 $ Певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками после пожара Жамнов рассказал о предстоящей игре с Канадой на Кубке Первого канала по хоккею