WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания аудиосообщений
14 декабря 202120:49
Мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, с помощью которой можно прослушать аудиосообщение перед отправкой.
«Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», - говорится в сообщении в официальном аккаунте компании в Twitter.
WhatsApp принадлежит компании Meta (бывший Facebook).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru