WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания аудиосообщений

Мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, с помощью которой можно прослушать аудиосообщение перед отправкой.

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«Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», - говорится в сообщении в официальном аккаунте компании в Twitter.

WhatsApp принадлежит компании Meta (бывший Facebook).

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мессенджеры
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