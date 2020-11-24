Профессор оценил эффективность вакцин от COVID-19
Ни одна из существующих в настоящее время вакцин от COVID-19 не защитит всех людей от вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего разработчика вакцины, создаваемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca профессора Эндрю Полларда.
Ученые обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca. «Результаты вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни..., но им гораздо сложнее будет предотвратить течение заболевания в мягкой форме. Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех», - считает Поллард.
Он указал, что препараты могут снизить тяжесть симптомов у заразившихся COVID-19.
Как сообщалось, вакцина от коронавируса, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, будет доступнее препаратов других компаний.
Вакцина обойдётся в 3–4 доллара за прививку по сравнению с 20 долларами за укол препаратом от Pfizer и BioNTech. Таким образом, она будет более доступна для стран с низким и средним доходом.
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