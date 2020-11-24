Профессор оценил эффективность вакцин от COVID-19

Ни одна из существующих в настоящее время вакцин от COVID-19 не защитит всех людей от вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего разработчика вакцины, создаваемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca профессора Эндрю Полларда.

Ученые обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca. «Результаты вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни..., но им гораздо сложнее будет предотвратить течение заболевания в мягкой форме. Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех», - считает Поллард.

ВОЗ завершит оценку вакцины AstraZeneca к 2021 году

Он указал, что препараты могут снизить тяжесть симптомов у заразившихся COVID-19.

Как сообщалось, вакцина от коронавируса, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, будет доступнее препаратов других компаний.

Вакцина обойдётся в 3–4 доллара за прививку по сравнению с 20 долларами за укол препаратом от Pfizer и BioNTech. Таким образом, она будет более доступна для стран с низким и средним доходом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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