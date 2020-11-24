Профессор оценил эффективность вакцин от COVID-19

Ни одна из существующих в настоящее время вакцин от COVID-19 не защитит всех людей от вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего разработчика вакцины, создаваемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca профессора Эндрю Полларда.

Ученые обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca. «Результаты вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни..., но им гораздо сложнее будет предотвратить течение заболевания в мягкой форме. Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех», - считает Поллард.