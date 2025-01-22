В университете США назвали технологии, способные в будущем изменить мир

Уточняется, что благодаря генеративному поиску ИИ открываются новые горизонты, позволяющие отказаться от традиционных источников информации.

В список прорывных технологий, способных в будущем изменить мир, также попал новый мощный телескоп в Чили, который должен быть запущен в текущем году. Аппарат обладает самой большой цифровой камерой и может помочь более полно изучать космос.

Кроме того, специалисты MIT указали на малые языковые модели, беспилотные такси, альтернативное топливо для самолётов, новые экологичные технологии производства стали, быстрообучаемые роботы, стволовые клетки эмбрионов и препараты для профилактики ВИЧ длительного действия.

Также в список внесли пищевую добавку Bovaer, которая значительно снижает количество метана, выделяемого крупным рогатым скотом.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «преступлением» задействование дипфейков в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

