В Telegram появятся новые функции мини-приложений, включая полноэкранный режим

В течение месяца в мессенджере Telegram добавят 10 новых функций для мини-приложений, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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По его словам, в мини-приложениях появятся настройка эмодзи-статуса, полноэкранный режим их работы, расширенные лимиты сообщений, возможность добавить иконку на рабочий стол, монетизация рекламы, обмен медиа внутри мини-приложений и другие.

Расширенные лимиты сообщений и монетизация рекламы уже доступны, остальные функции появятся в течение двух-четырех недель. Дуров отметил, что новые функции позволят разработчикам создавать новые виды приложений и игр в Telegram.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что превращение Telegram в видеоплатформу технологически возможно, однако на это у команды Дурова может не хватить средств и контента.

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ФОТО: НСН
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