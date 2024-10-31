«Денег может не хватить!»: Что помешает Telegram стать вторым YouTube
Команде Павла Дурова потребуется несколько лет, чтобы создать альтернативу YouTube, при этом масштаб серверов должен быть одним из крупнейших в мире, сказал НСН Артем Геллер.
Превращение Telegram в видеоплатформу технологически возможно, однако на это у команды создателя мессенджера Павла Дурова может не хватить средств и контента. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Дуров ранее заявил в соцсетях, что мессенджер сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Теперь серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества, оптимизировать их для потоковой передачи и автоматически выбирать наиболее подходящее качество в зависимости от скорости соединения. По словам Геллера, помешать Telegram стать альтернативой YouTube может недостаток средств и контента.
«Технологически, если на то будут финансовые возможности, Дуров сможет со своей командой создать подобный сервис, который будет классно сжимать и показывать. Кстати, не факт, что на это хватит денег — Telegram нельзя назвать прибыльным, а самым затратным ресурсом является как раз видео. К тому же это главным образом контентный вопрос. Хоть у Telegram и много пользователей, и в этом его большое преимущество, но количество обработанного и рассортированного по темам видео пока не так велико. Поэтому нужно будет очень долго догонять YouTube именно по контенту. Интересно и то, как команда Telegram концептуально представит новый проект, будет ли это аналог YouTube или нечто другое. Посмотрим, как это получится», — сказал Геллер.
По словам собеседника НСН, быстро создать такой ресурс не получится.
«Это вопрос не года и не двух лет. Думаю, что это все-таки будет не аналог YouTube, а нечто особенное. Масштаб серверов у Telegram при этом должен быть одним из самых больших в мире, если не самым большим. У того же YouTube гигантский объем информации, огромная серверная инфраструктура, очень быстрые каналы. Все это очень дорого, и выстраивать это нужно годами», — подытожил он.
Ранее Telegram представил новый сервис для верификации телефонных номеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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