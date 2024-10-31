«Денег может не хватить!»: Что помешает Telegram стать вторым YouTube

«Технологически, если на то будут финансовые возможности, Дуров сможет со своей командой создать подобный сервис, который будет классно сжимать и показывать. Кстати, не факт, что на это хватит денег — Telegram нельзя назвать прибыльным, а самым затратным ресурсом является как раз видео. К тому же это главным образом контентный вопрос. Хоть у Telegram и много пользователей, и в этом его большое преимущество, но количество обработанного и рассортированного по темам видео пока не так велико. Поэтому нужно будет очень долго догонять YouTube именно по контенту. Интересно и то, как команда Telegram концептуально представит новый проект, будет ли это аналог YouTube или нечто другое. Посмотрим, как это получится», — сказал Геллер.

По словам собеседника НСН, быстро создать такой ресурс не получится.

«Это вопрос не года и не двух лет. Думаю, что это все-таки будет не аналог YouTube, а нечто особенное. Масштаб серверов у Telegram при этом должен быть одним из самых больших в мире, если не самым большим. У того же YouTube гигантский объем информации, огромная серверная инфраструктура, очень быстрые каналы. Все это очень дорого, и выстраивать это нужно годами», — подытожил он.

Ранее Telegram представил новый сервис для верификации телефонных номеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

