Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
Заявление Дурова о сотрудничестве Telegram со спецслужбами снизило доходы кибермошенников на 22% за месяц, сообщили представители компании F.A.C.C.T., передает РБК.
О том, что номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера Telegram, нарушающих правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы, Павел Дуров сообщил еще 23 сентября. Эксперты отмечают, что именно это заявление напугало мошенников, они начали отказываться от своих схем в Telegram.
Аналитики подсчитали, что доходы мошенников уменьшились с конца сентября с 58 млн до 45 млн рублей.
В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
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