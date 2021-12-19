В сугробах Подмосковья обнаружены необычные насекомые

В городе Солнечногорск в Подмосковье жители обратили внимание на необычных насекомых. Одна из местных жительниц, которая обнаружила «снежных блох» в сугробах, рассказала об этом в социальных сетях.

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«У нас в лесу бум снежных блох (глетчерных блох). Они питаются растительными остатками и частицами почвы. Животные и люди их не интересуют, в домах они жить не могут, погибают при температуре выше плюс 12 градусов. В общем, ничего страшного. При температуре ниже минус 10 они заснут, а весной зароются поглубже в грунт», — цитирует жительницу «Подмосковье сегодня».

По словам ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олега Горбунова, насекомые безвредны для человека.

«Никакой опасности для человека и животных они действительно не представляют, потому что не кусаются. Блохами их назвали лишь потому, что они прыгают», — пояснил ученый.

Ранее сообщалось о проведении в Москве выставки-экспириенса, на которой картины современной художницы Марины Звягинцевой окружал рой пчёл.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УченыеНасекомыеСнегопадПодмосковье
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