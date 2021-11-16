В Москве пройдёт выставка картин в окружении диких пчёл
В Москве пройдёт «живая» выставка, где картины современной художницы Марины Звягинцевой будет окружать рой пчёл.
Организаторы выставки приняли все меры предосторожности. Осмотреть экспозицию возможно только в специальном защитном костюме. Каждый посетитель также будет подписывать контракт, что он готов «умереть ради искусства». Шанс быть укушенным насекомым всё же остается. Одновременно в зале смогут находиться не более трёх человек.
На выставке «Рой страхов» будут представлены картины, которые отражают негативные эмоции человека: «Депрессия», «Страх», «Одиночество». Пчёлы – полноценные участники, они символизируют страхи, которые окружают человека в современном мире.
Выставка-экспириенс пройдёт 18 ноября и будет длиться всего один день.
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