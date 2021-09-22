«COVID-19 покажется детским утренником». Химик оценил опасность лаборатории Лугара в Грузии

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что лаборатория располагается в стране, у которой утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. В свою очередь, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе ранее сообщал, что располагает документами, подтверждающими проведение там опасных экспериментов.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полностью согласен с этим утверждением.

«Бывший министр госбезопасности Грузии давно предупреждал, что американцы ведут опасные эксперименты над людьми, в том числе. Они испытывают там какие-то новые лекарства, от которых в течение только одного месяца, по-моему, в 2015 или 2016 году погибло больше ста человек. Что это за лекарство? То ли от гепатита, то ли от малярии? Они там постоянно путаются в версиях, от чего именно погибли люди. Но то, что угроза существует, это несомненно. Я ещё два года назад, до пандемии, подготовил доклад для антитеррористического центра при ОДКБ, где в частности, об этом писал. Не только Грузия, но и многие страны СНГ утратили национальный контроль над биологическими исследованиями. Такие исследования проводятся и в Армении, и в Азербайджане, и в Казахстане, и в Молдавии, и на Украине. То есть, американцы фактически проверяют свои новейшие разработки на конкретном генофонде – на людях, на животных, на растениях», - завил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом, эксперт подчеркнул, что это делает даже не американское государство, а частные подрядчики Пентагона, которые, по большому счёту, не подчиняются даже президенту Джо Байдену. По словам Никулина, они подчиняются некому «глубинному государству», как они его называют. И его цели нам не до конца известны.